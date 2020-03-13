Kağıthane'de 10 bin kitaplı millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi açıldı
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Mevlüt Öztekin, Kağıthane, İstanbul

Kağıthane'de 10 bin kitaplı millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi açıldı

Kağıthane'de 10 bin kitaplı millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi açıldı Başkan Mevlüt Öztekin: "Çocuk kütüphanemizde dedeler torunları ile buluşacak" "Korona virüs tedbirleri kapsamında 60 ton temizlik malzemesi dağıttık" Kağıthane Belediyesince Emniyetevleri Mahallesi'ne inşa edilen...

13.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:49
Kağıthane'de 10 bin kitaplı millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi açıldı

Kağıthane'de 10 bin kitaplı millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi açıldı

Başkan Mevlüt Öztekin: "Çocuk kütüphanemizde dedeler torunları ile buluşacak"

"Korona virüs tedbirleri kapsamında 60 ton temizlik malzemesi dağıttık"

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesince Emniyetevleri Mahallesi'ne inşa edilen Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi, 10 bin kitap kapasitesiyle ile açıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından Emniyetevleri Mahallesi'ne inşa edilen Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi toplam 10 bin kitap kapasitesiyle açıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açılışı gerçekleşen kütüphane bünyesinde binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındıracak. Kütüphanede, her yaştan vatandaşın faydalanacağı sosyal projede kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacakken kıraathanede ise ücretsiz internet ve ikramlar olacak.

Çocuk kütüphanesi 3 bin kitaplık

Kağıthane Belediyesi Emniyetevleri Millet Kıraathanesi ile aynı fiziki alan içinde okul öncesi ve ilkokul çağı çocukları için ayrıca özel kütüphane oluşturuldu. Çocuk kütüphanesinde macera, hikaye, eğlence, bilgi ve bilim dolu tam 3 bin kitap, çeşitli oyunlar ve bulmacalar yer alıyor.

"Çocuk kütüphanemizde dedeler torunları ile buluşacak"

Emniyetevleri Mahallesi'ne yapılan millet kıraathanesi ve çocuk kütüphanesi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öncelikle İstanbul'umuza ve Kağıthane'mize hayırlı olsun diliyorum. Çok özel bir mekan oluşmuş oldu. İstanbul'un yeni bir kültür mekanı oldu. İstanbul'da ilk örneklerden bir tanesi, hem çocuk kütüphanesi hem millet kıraathanesi yan yana oldu. Bir taraftan büyükler kitap okuyup dinlenirken bir taraftan çocuklar masal kahramanları ile buluşma ortamı oluşmuş oluyor. Böylece aynı anda binlerce kitabın bulunabileceği söyleyişlerin yapılacağı bir mekan oluşmuş oldu. Buradaki herkese tekrar hayırlı olsun. Çocuk kütüphanemizde dedeler torunları ile buluşabilir. Kültür mekanı tekrar ilçemize İstanbul'umuza hayırlı olsun diyoruz" dedi.

"60 ton temizlik malzemesi dağıttık"

Basın mensuplarının soruları üzerine korona virüse ilişkin yapılan çalışmalara değinen başkan Öztekin, "Son günlerde ülkemizi tehdit eden korona virüs hakkında Kağıthane Belediyesi olarak birçok hijyen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarla birlikte halkımız kişisel tedbirlerini aldıkları sürece inşallah ülkemizden çok kısa bir sürede ayrılacağını da düşünüyoruz. Bizim 80'e yakın okulumuz var. Geçtiğimiz günlerde bu virüs gelmeden önce almış olduğumuz tedbirler sonucunda tüm okullarda temizlik ve hijyen ürünleri dağıtım programını başlattık. 60 ton temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştirdik. Kolonya kültürüne tekrar geri döndük. İnşallah bu virüsü kısa sürede atlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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