Kağıthane'de 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil yandı
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Kağıthane'de 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil yandı

04.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:13
Kağıthane'de 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil yandı

KAĞITHANE'de yaklaşık 1 yıldır park halinde bırakılan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

KAĞITHANE'de yaklaşık 1 yıldır park halinde bırakılan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Otomobilin bitişiğinde yanmış koltuk bulan polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. 

Yangın, Hamidiye Mahallesi Çetinkaya Sokak'ta park halindeki otomobilde saat 22.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, yaklaşık 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, bir yandan kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yanan otomobili söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak incelemelerde bulundu. Yanan otomobilin bitişiğinde ise yanmış bir koltuk bulundu.

 "KOLTUĞU TEKERİN ÜZERİNE DAYAMIŞLAR ATEŞE VERMİŞLER"Mahalle sakini Ömer Kazanç "Site içerisinde dolaşıyorduk. Duman kokusu geldi. Sitenin dışına çıktık. Bir aracın yandığını gördük. Yanma şiddetlenmeye başladı. Aracın yanına gittik. Koltuğu tekerin önüne dayamışlar ateşe vermişler. Alev bir anda parladı. Biz su döktük. Söndürdük sonra itfaiyeye haber verdik. Biz ilk müdahaleyi yapmasaydık yanındaki diğer araçlar da yanacaktı. Araç bir yıldır oradaydı. Sahibi var ama nerede oturduğunu bilmiyoruz. Camları kırık değildi. Eski model bir araçtı." dedi  Yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. 

- İstanbul
Kağıthane'de 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil yandı
Kağıthane'de 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil yandı
Kağıthane'de 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil yandı
Kağıthane'de 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil yandı
Kağıthane'de 1 yıldır park halinde bırakılmış otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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