Kağıthane'de 1 kamyonet ve 2 otomobil yandı
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Kağıthane'de 1 kamyonet ve 2 otomobil yandı

Kağıthane'de 1 kamyonet ve 2 otomobil yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane Çağlayan Mahallesinde kamyonet kasasında ısınma amaçlı yakılan ateş, kamyonetin tamamını sararken iki otomobilde de maddi hasarın oluşmasına sebep verdi.

Kağıthane Çağlayan Mahallesinde kamyonet kasasında ısınma amaçlı yakılan ateş, kamyonetin tamamını sararken iki otomobilde de maddi hasarın oluşmasına sebep verdi. Kamyonetin yanma ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 05.30'da Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taşlık Sokakta çıktı. İddiaya göre, park halinde bulunan 34 UG 530 plakalı kamyonette kalan şahıslar ısınmak amacıyla kamyonetin kasasında ateş yaktı. Kamyonet kasasında çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü. Ateşi yakan kişiler ise kendilerini dışarı attı.

Kamyonetteki yangın otomobillere sıçradı

Kamyonetten sıçrayan alevler park halinde bulunan 34 YM 8922 ve 34 NR 1176 plakalı iki otomobile sıçradı. Araçların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kamyonet kullanılamaz hale geldi

Yangında kamyonet tamamen yanarak küle döndü. İki otomobil de maddi hasarın olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri yangın sonrasında uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kağıthane'de 1 kamyonet ve 2 otomobil yandı
Kağıthane'de 1 kamyonet ve 2 otomobil yandı
Kağıthane'de 1 kamyonet ve 2 otomobil yandı
Kağıthane'de 1 kamyonet ve 2 otomobil yandı
Kağıthane'de 1 kamyonet ve 2 otomobil yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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