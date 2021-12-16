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Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği

Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği
Bültenler - Haberler | Güncel

Deprem, sel, yangın gibi afet anı ve sonrasında arama kurtarma alanında gönüllü görev alacak vatandaşlara Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile teorik ve pratik eğitimler verildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (Bültenler) - Teorik eğitimlerde gönüllüler Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci, Liderlik, Afet Risklerini Anlama ve Azaltma, Kişisel Stres Yönetimi ve Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Kullanılan Düğümler konularında online eğitim aldılar. Pratik eğitimlerde de uygulamalı olarak gönüllülere Arama ve Kurtarma, İlk Yardım, Yangın, Barınma, Afet Psikolojisi, Afet Etiği, İletişim Becerileri ve Takım Çalışması eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimler Afad'ın Yeşilköy'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerini tamamlayan 90 gönüllü, yapılan sınavdan başarıyla geçerek sertifikalarını almaya hak kazandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçede bin 300 kişinin AFAD gönüllüsü olduğunu belirterek olası İstanbul depremi için aldıkları tedbirleri şu şekilde sıraladı: '' İlçemizdeki riskli yapıları belirleyerek can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına tehlike oluşturan binaların kontrollü şekilde yıkımlarını gerçekleştirdik. Deprem sonrası hayati öneme sahip toplanma alanlarının sayılarını arttırdık. Afetlerle etkin bir mücadele yönetimi için Afet Koordinasyon Merkezi'mizi inşa ettik. AFAD ve Kızılay ile işbirliği yaparak orta ve lise düzeyindeki okullarda; yanı sıra mahallelerimizde vatandaşlarımıza Temel Afet Bilinci, İşaret Dili ve İlk Yardım eğitimleri düzenledik. Afet anı ve sonrasında etkin müdahale için ekipman ve araçlarımızı modernize edip ekip sayımızı arttırdık.''

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