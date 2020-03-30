Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
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Kağıthane, Güncel

Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Kağıthane Belediyesi, koronavirüsü (COVID-19) nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için besleme çalışmalarını artırdı.

30.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:51
Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Kağıthane Belediyesi, koronavirüsü (COVID-19) nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için besleme çalışmalarını artırdı.

Kağıthane'de vatandaşlar 'Evde kal' çağrılarına uyarak zorunlu haller dışında evden dışarı çıkmıyor. Vatandaşların evlere kapanması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmesi, Kağıthane Belediyesi'ni harekete geçirdi. Belediye ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için besleme çalışmalarını artırdı.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler her gün ilçedeki 150 farklı noktaya mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler de ekiplerce düzenli olarak yıkanarak temizleniyor. Belediye ekipleri son bir ayda 2 bin 200 kilogram mama dağıtımı yaptı. Talepte bulunulması halinde hayvanseverler de besleme yapmak için belediyeden mama alabiliyor. Bunun yanı sıra ekipler sokaklarda denetimler yaparak hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını toplayarak rehabilitasyon merkezinde muayene ve tedavi etti. Son bir ayda 385 sokak hayvanın tedavi edildiği duyuruldu. 

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu süreçte sokak hayvanlarının da sağlıklı kalmaları için azami gayret gösterdiklerini belirterek, "Her can bizim için çok kıymetli" dedi.


Kaynak: DHA

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