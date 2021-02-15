Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için 350 adet kulübe dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için 350 adet kulübe dağıttı

15.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:59
Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için 350 adet kulübe dağıttı

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için, Kağıthane Belediyesi ekipleri yemleme çalışmalarını sıklaştırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için, Kağıthane Belediyesi ekipleri yemleme çalışmalarını sıklaştırdı.

Belediye ekipleri ilçedeki 250 farklı besleme noktasına kedi ve köpek mamaları dağıttı.  Ağaçların yoğun olduğu bölgelere ise kuşlar için yemler konuldu. Yanı sıra hayvanseverlere kedi evleri ve kapılarının önlerine bırakmaları için kedi-köpek maması ve yem kapları dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi 2021 yılı itibariyle günlük beslemelerin dışında hayvanseverlere 700 kilo köpek maması, 2 bin 750 kilo kedi maması ve 350 adet kulübe dağıttı.


Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için 350 adet kulübe dağıttı
Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için 350 adet kulübe dağıttı
Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için 350 adet kulübe dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için 350 adet kulübe dağıttı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:00:57. #1.15#
title