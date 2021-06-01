Kağıthane Belediyesi'nden glütensiz gıda desteği

Kağıthane Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan 100 çölyak hastası aileye glütensiz ürünlerden oluşan gıda desteğinde bulunuyor.

Kağıthane Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan 100 çölyak hastası aileye glütensiz ürünlerden oluşan gıda desteğinde bulunuyor.

Kağıthane Belediyesi çölyak hastalığıyla mücadelede, hazırladığı glütensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor. Gıda kolilerinin içinde glütensiz; 4 kilo un, 2 ekmek, 2 adet keçiboynuzu ezmesi, 8 adet puding, 2 adet pirinç unu, 2 paket mısır irmiği, 2 paket mısır nişastası ve 2 paket galeta unu bulunuyor. Gıda kolileri her iki ayda bir ilçedeki 100 çölyak hastası aileye Kağıthane Belediyesi tarafından teslim ediliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tüm hastalara acil şifa dileklerinde bulunarak; "Göreve geldiğimiz tarihten bugüne 2 yıldır düzenli olarak çölyak hastası vatandaşlara gıda desteklerimizi sürdürüyoruz. Çölyak hastalarının glütensiz gıdalarla beslenmesi lazım ancak bu glütensiz gıdalar her yerde bulunmuyor ve normal ürünlere göre fiyatı biraz daha pahalı. Bu sebeple çölyak hastası vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde gündelik yaşamlarına devam etmesi için kendilerine destek oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı