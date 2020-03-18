Kağıthane Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı video
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Çanakkale Zaferi, Kağıthane, Yerel

Kağıthane Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı video

Kağıthane Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı video Kağıthane Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı bir video paylaştı.

18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:38
Kağıthane Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı video

Kağıthane Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı video

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı bir video paylaştı.

Kağıthane Belediyesi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Çanakkale Zaferi'ni adeta günümüze taşıdı. Videoda temsili olarak Mehmet adında 18 yaşında Çanakkale'de şehit olmuş bir asker, Kağıthane sokaklarında vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram ediyor. 'İsimlerimizi unutsanız bile bu vatan için toprağa düşen bizleri unutmayın' diyen askere karşı vatandaşların duygulandığı, kimisinin hayır duada bulunduğu gözleniyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ise, "Bugün Türkiye'nin unutulmaz tarihi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Tarihin şahit olduğu en büyük savaşlardan birinin yaşandığı Çanakkale'de 105 yıl önce Türk milleti; dünyanın en güçlü ordularını dize getirerek adeta destan yazdı. Türkiye bugün Çanakkale'de şehit olan vatan evlatlarını anıyor" ifadelerini kullandı. Video sosyal medya platformlarından paylaşılmasının ardından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kağıthane Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı video

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kağıthane Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına anlamlı video

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