Kağıthane Belediyesi hasta ve yaşlılara yardım için özel ekip kurdu
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Kaymakamlık, Kağıthane, Güncel

Kağıthane Belediyesi hasta ve yaşlılara yardım için özel ekip kurdu

Sokağa çıkamayarak ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için Kağıthane Belediyesi özel bir ekip kurarak tüm imkanlarını seferber etti.

26.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:01
Kağıthane Belediyesi hasta ve yaşlılara yardım için özel ekip kurdu

Sokağa çıkamayarak ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için Kağıthane Belediyesi özel bir ekip kurarak tüm imkanlarını seferber etti.

Korona virüs hastalığının daha çok risk oluşturduğu yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları Kağıthane'de Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından karşılanıyor. Kağıthane Belediyesi ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı ekipler tarafından yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlara erzak ve her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor. Yardımlar vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Erzak yardımının yanı sıra ambulans hizmeti ve günlük market ihtiyaçlarının giderilmesinde de belediye ekipleri yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek oluyor. Sokağa çıkamadığı için market alışverişini yapamayan vatandaşlar belediyeyi arayarak istedikleri ürünlerin siparişini veriyor. Alışverişi yapan ekipler, fiş ve para üstüyle birlikte ürünleri vatandaşların evlerine bırakıyor.

Vatandaşlara korona virüsten korunmaları için 'evde kal' çağrısı yapan Kağıthane Belediyesi ayrıca bu süreçte; 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda malzemelerinden oluşan erzak yardımında bulundu. Çölyak hastası vatandaşlara da glütensiz gıdalardan oluşan yardım paketleri ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar belediyenin veya kaymakamlığın çağrı merkezini arayarak talepte bulunabiliyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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