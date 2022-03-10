Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu - Haberler

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Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı öncesi Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için besleme çalışmalarını sıklaştırdı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı öncesi Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için besleme çalışmalarını sıklaştırdı.

Sokak hayvanlarının soğuklardan etkilenmemeleri için Kağıthane'de belediye tarafından farklı noktalara kedi ve köpek evleri yerleştirildi. Ayrıca ekipler 150 ayrı noktaya mama ve su bıraktı. Hayvanserverlere de sokaklarındaki hayvanları beslemeleri için mamalar dağıtıldı.

Uzmanlara göre, kış aylarında kediler için 6 saat, köpekler için ise 17 saat ve daha fazla açlık, hayati risk taşıyor. Bu saatlerin aşılması durumunda bu hayvanlar donarak hayatını kaybedebiliyor.

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinden etkilenmemesi için seferber olurken, hayvan ambulansı ile de hasta ve yaralı hayvanlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapıyor. Hayati tehlikesi bulunan hayvanlar belediyenin veterinerlik servisinde muayene ve tedavi edildikten sonra kısırlaştırılıp sahiplendiriliyor. Kağıthane Belediyesi son 3 yılda 220 sokak hayvanını sahiplendirdi. - İSTANBUL

Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

Kağıthane Belediyesi ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sokak Hayvanları, Kağıthane, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

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