Kağıthane Belediyesi, 23 Nisan'da evde kalan çocukları yalnız bırakmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara, Kağıthane Belediyesi düzenlediği bir dizi eğlenceli etkinlikle sürpriz yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara, Kağıthane Belediyesi düzenlediği bir dizi eğlenceli etkinlikle sürpriz yaptı.

Kağıthane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat-Karagöz, palyaço ve jonglör gösterileri ile kutlandı. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı hizmet araçları 23 Nisan'a özel tek tek süslenirken; bayram coşkusunu mahalle mahalle gezerek çocukların ayağına taşıdı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde olan çocuklar, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere; evlerinin önünden ve balkonlarından eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aile ve çocuklara maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde de uyarılarda bulunuldu.

Kağıthane Belediyesi'nin kısıtlama nedeniyle çocukların bu sene ki burukluğunu biraz olsun gidermek amacıyla düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği hafta sonu da devam etti. Çocukların aile ve arkadaşlarıyla şarkı ve danslara eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

"KARAGÖZ VE HACİVATI BEN ÇOK SEVİYORUM"

Etkinlikte eğlenen Elif Şevval, "Çok güzel, Karagöz ve Hacivat'ı ben çok seviyorum. 23 Nisan'da geldikleri için çok mutlu oldum. Bu etkinlikte de çok eğleniyorum. Tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun" dedi. Tüm çocukların bayramını kutlayan Damla Güney, "Karagöz ve Hacivat'ı çok seviyorum. 23 Nisan'da da böyle bir etkinlik olması çok güzel. Tüm çocukların 23 Nisanı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"BURADAKİ TÜM ÇOCUKLAR İÇİNDE ÇOK GÜZEL VE EĞLENCELİ"

Etkinliği keyifli bulan Defne Güney, "Güzel buldum çocuklarda balkonlardan izliyor. Zaten buradaki tüm çocuklar içinde çok güzel ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı