Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlk Nikâhını Kıydı

KAĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevi teslim aldığı gün ilk nikahını kıydı. Nikah akdini gerçekleştiren Öztekin genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 54,40 oyla Kağıthane Belediye Başkanı seçilen Mevlüt Öztekin, göreve başladığı gün ilk nikahını kıydı. Kağıthane'de bir düğün salonunda kıyılan nikahta Öztekin, "İlk nikahımızı bu güzel gençlerimiz için kıyacağız. Rabbim şimdiden hayırlı etsin" dedi.

Mevlüt Öztekin nikah akdini gerçekleştirdikten sonra nikah cüzdanını teslim etmesi için çiftin şahitliğini yapan Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk'e verdi. Cantürk ise nikah cüzdanını gelin Meryem Karamanlı'ya verdi.

"KAĞITHANE İÇİN YENİ DÖNEM HARİKA OLACAK"

Nikah akdi ardından kameraların karşısına geçen genç çiften Erdem Karamanlı, "Mevlüt Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. İlk nikahı bize nasip oldu. Kendisini seviyoruz. Çok başarılı bir siyasetçi. Kağıthane için yeni dönem harika olacak" ifadelerini kullandı.

(/GÖRÜNTÜLÜ) - İstanbul

Kaynak: DHA