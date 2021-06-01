Kağıthane 100 çölyak hastası aileye glutensiz ürünlerden oluşan gıda desteği
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Kağıthane 100 çölyak hastası aileye glutensiz ürünlerden oluşan gıda desteği

Kağıthane 100 çölyak hastası aileye glutensiz ürünlerden oluşan gıda desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediyesi çölyak hastalığıyla mücadelede, hazırladığı glutensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor.

Çölyak, glutein proteinine karşı vücudun geliştirdiği tepkiden dolayı oluşan bir hastalık. Glutein proteini arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunuyor ve bu ürünlerin yenmesiyle gelişiyor. İnce bağırsaklarda ortaya çıkan hastalık sebebiyle bağırsak duvarları düzleşiyor, bağırsaklar besin emilimini tam olarak yapamıyor. Bu hastalık kişilerde; kas zayıflığı, kansızlık, şişkinlik, iştahsızlık, sinirlilik gibi belirtiler gösteriyor.

Gıda kolilerinin içinde glutensiz; 4 kilo un, 2 ekmek, 2 adet keçiboynuzu ezmesi, 8 adet puding, 2 adet pirinç unu, 2 paket mısır irmiği, 2 paket mısır nişastası ve 2 paket galete unu bulunuyor. Gıda kolileri her iki ayda bir ilçedeki 100 çölyak hastası aileye Kağıthane Belediyesi tarafından teslim ediliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tüm hastalara acil şifa dileklerinde bulunarak; ''Göreve geldiğimiz tarihten bugüne 2 yıldır düzenli olarak çölyak hastası vatandaşlara gıda desteklerimizi sürdürüyoruz. Çölyak hastalarının glutensiz gıdalarla beslenmesi lazım ancak bu glutensiz gıdalar her yerde bulunmuyor ve normal ürünlere göre fiyatı biraz daha pahalı. Bu sebeple çölyak hastası vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde gündelik yaşamlarına devam etmesi için kendilerine destek oluyoruz.'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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