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Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, yaptıkları kağıt uçaklarla yarıştı.

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, yaptıkları kağıt uçaklarla yarıştı.

Kapadokya Üniversitesi Hezarfen Havacılık Topluluğu tarafından Kağıt Uçak Yarışması düzenlendi. Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde tüm öğrencilere açık yapılan yarışmada katılımcılar, yaptıkları kağıt uçaklarla yarıştı. Yarışmaya katılan uçaklar, etkinlik esnasında yapıldı. Yapım sırasında kağıt dışında (tüm kesici, yapıştırıcı, ölçme aletleri vs.) hiçbir materyal kullandırılmadı. Her katılımcıya 2 atış hakkı verildi. Değerlendirmelerde ise son atış baz alındı. Çizgi hakeminin izni olmadan yapılan atışlar geçersiz sayılırken, her atıştan sonra yarışmacıların attıkları nokta saha hakemi tarafından belirlendi.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Alperen Eker 27 metre uzaklığa gönderdiği uçağıyla yarışmada birinciliği elde ederken, Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencisi Bünyamin Kara 2'nci, Uçak Teknolojisi Programı öğrencisi Utku Bora Esen ise 3'üncü oldu.

Yarışmada birincilik ödülü olarak model uçak verilirken, ikinciye Solotürk kupası ve üçüncüye brove hediye edildi. - NEVŞEHİR

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

Kağıt uçaklar yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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