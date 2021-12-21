Kağıt uçak pilotları dünya finali için yarışacak

Dünyanın en iyi pilotlarının kokpitte değil kağıt üzerinde kozlarını paylaştığı Red Bull Paper Wings geri dönüyor. Gelenekselleşen kağıt uçak yarışmasında, en iyi ve en hızlı kağıt uçağı yapan maharetli eller, şampiyon olup Avusturya'daki dünya finaline uçma şansı için kıyasıya yarışıyor. Katılımcıların en uzun mesafe ve en uzun süre havada kalma dallarında hünerlerini sergilediği yarışmada, üçüncü kategori olan akrobasi elemeleri ise TikTok üzerinden yapılacak.

Dünyanın en büyük kağıt uçak şampiyonası Red Bull Paper Wings ile kağıt uçak pilotları yeniden uçmaya hazırlanıyor. Ne yakıt ne motor; yalnızca A4 kağıtla yapılmış uçaklar ve uçurma kabiliyetinin yer aldığı Red Bull Paper Wings büyük ilgi gören formatıyla yetenekli gençleri bekliyor. Başvuruları 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek yarışmada, 60'tan fazla ülkeden katılımcının en uzun mesafe, en uzun süre havada kalma ve akrobasi dallarında becerilerini sergileyecek. Bu sene akrobasi elemeleri ise TikTok üzerinden yapılacak. Yapacakları paylaşımlar ile diğer yarışmacılar arasından sıyrılacak 2 kağıt uçak pilotu, Türkiye finalisti olarak Mayıs ayında Salzburg'da gerçekleştirilecek 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne direkt katılma fırsatı bulacak.

DÜNYA FİNALİ'NE DİREKT UÇUŞ

Düzenlenecek yarışmada katılımcılar en uzun mesafe, en uzun süre havada kalma ve akrobasi olmak üzere 3 farklı kategoride mücadele ediyor. Yarışmada bu sene akrobasi kategorisindeki değerlendirmeler ise TikTok üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kategoride yarışmak isteyenler, çektikleri videoları 1 Ocak 2022 tarihine kadar @redbull hesabını mentionlayıp, #redbullpaperwings ve #Türkiye hashtagleri ile paylaşarak elemelere katılma imkanı buluyor. Türkiye jürisi tarafından sosyal katılım, uçuş performansı ve yaratıcılık kriterlerinde değerlendirilerek, en çok beğeni kazanan kağıt uçak pilotu büyük bir macerayı deneyimleme şansına sahip oluyor. Red Bull Paper Wings sitesinde açıklanacak finalist, dünya şampiyonluğu için Avusturya'nın Salzburg şehrine uçarak, Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7'de 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne direkt katılmaya hak kazanıyor.

Aralık ayı boyunca gerçekleştirilecek paylaşımlar arasından belirlenecek 1 kişi, Türkiye finalisti olarak 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne direkt katılma imkanı yakalayacak. Red Bull Paper Wings eleme tarihleri ve detaylı bilgiye https://paperwings.redbull.com/tr-tr/ adresinden ulaşılabiliyor.