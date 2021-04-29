Kağıt toplayıcısını, kağıt toplayıcısı soydu
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Kağıt toplayıcısını, kağıt toplayıcısı soydu

Kağıt toplayıcısını, kağıt toplayıcısı soydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de altı yıldan bu yana hurda kağıt toplayıcılığı yapan Ramazan Horzum'un gün boyu toplayıp el arabası üzerinde biriktirdiği hurda kağıt ve kartonlar başka bir kağıt toplayıcısı tarafından çalındı.

Denizli'de altı yıldan bu yana hurda kağıt toplayıcılığı yapan Ramazan Horzum'un gün boyu toplayıp el arabası üzerinde biriktirdiği hurda kağıt ve kartonlar başka bir kağıt toplayıcısı tarafından çalındı. Topladığı hurda kağıtları çalınan Horzum, polise şikayetçi oldu.

Olay 15 Mayıs Mahallesi 764 sokak üzerinde meydana geldi. Hurda kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 55 yaşındaki Ramazan Horzum, gün boyu topladığı hurda kağıtları el arabasının üzerinde toplayıp istifledi. Gece geç saatlerde başka bir kağıt toplayıcısı Horzum'un topladığı kağıtları kendi el arabasına yükledi. Yakındaki bir eve de giren kimliği belirsiz kağıt toplayıcı buradan da hurda demir parçalarını el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Topladığı hurda kağıtları çalınan Horzum, "Altı yıldan bu yana hurda kağıt topluyorum. Emekliyim ek gelir olsun diye kağıt topluyorum. Topladığım hurda kağıtları satmaya götürmek için el arabamın üzerine yüklemiştim. Geçe başka bir kağıt toplayıcısı, benim topladığım kağıtları kendi el arabasına yükleyip gitmiş çalmış. Aynı yerde başka bir eve giren aynı kişi buradan da hurda demirleri arabasına yükleyip çalmış. Bende topladığım kağıtları çalandan şikayetçi oldum. Emek emek topladığım kağıtlar çalındı" dedi. - DENİZLİ

Kağıt toplayıcısını, kağıt toplayıcısı soydu
Kağıt toplayıcısını, kağıt toplayıcısı soydu
Kağıt toplayıcısını, kağıt toplayıcısı soydu
Kağıt toplayıcısını, kağıt toplayıcısı soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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