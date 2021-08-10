Kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı
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Kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, dikkatsiz şekilde yola çıkan bir kağıt toplayıcısına çaptı.

Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, dikkatsiz şekilde yola çıkan bir kağıt toplayıcısına çaptı. Yaşanan kaza sonrası kağıt toplayıcısı metrelerce sürüklendi. Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatan kağıt toplayıcısı ve motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, çöp konteynerinden kağıt toplamak için yoldan karşıya geçmek istedi. Dikkatsiz şekilde yola çıkan kağıt toplayıcısına o esnada seyir halinde olan motosiklet sürücüsü çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık sürüklenen kağıt toplayıcısı dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatarken, motosiklet sürücü ise yaralı olduğu halde çaptığı adamın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza anını gören Mesut Akbulut ise "Biz o sırada dükkanı açmaya çalışıyorduk. Dışarıdan büyük bir gürültü geldi. Ben sandım ki motosiklet dükkanın içine girdi fakat dışarı çıktığımda motosikletin adama çarptığını gördüm. Yaya yerde hareketsiz şekilde yatıyordu, motosiklet ise direğe çarparak durmuştu. Durak kalabalık olduğu için herkeste adamın üstüne çullandı yardım etmek için. Daha sonra ambulans geldi ve yaralıları hastaneye kaldırdı. Bu cadde üzerinde bu kaza ilk değil. Daha öncede bir sürü buna benzer kaza yaşandı. Biz yetkililerden burada önlem alınmasını istiyoruz. Başka insanların da canı yanmasın" diyerek olayı anlattı.

(Şaban Tektaş - Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı
Kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı
Kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı
Kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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