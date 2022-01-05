Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada

GAZİANTEP'te, evine gittiği sırada sokak köpeğinin saldırdığı kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, evine gittiği sırada caddedeki bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Bozkurt'u çevredeki vatandaşlar kurtardı. Bozkurt'a saldıran köpek çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırdı. Vücudunda hafif yaralar oluşan Bozkurt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.