Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada - Haberler
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Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada

Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, evine gittiği sırada sokak köpeğinin saldırdığı kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

GAZİANTEP'te, evine gittiği sırada sokak köpeğinin saldırdığı kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, evine gittiği sırada caddedeki bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Bozkurt'u çevredeki vatandaşlar kurtardı. Bozkurt'a saldıran köpek çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırdı. Vücudunda hafif yaralar oluşan Bozkurt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Aslı Bozkurt'un saldırıya uğradığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çöpü karıştıran Bozkurt'un yanına gelen köpeğin saldırması ve vatandaşların Bozkurt'u kurtarma anları yer aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada

Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada

Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada

Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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