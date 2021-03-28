Kağıt toplayıcısı bulduğu çantayı polise teslim ederek örnek davranış sergiledi

Edirne'de kağıt toplayan Hüseyin Timur, sokaklardan birinde bulduğu, içerisinde cüzdan, bir miktar para, telefon, banka kartı ve kimlik olan çantayı açmadan polise teslim etti.

Edirne'de kağıt toplayan Hüseyin Timur, sokaklardan birinde bulduğu, içerisinde cüzdan, bir miktar para, telefon, banka kartı ve kimlik olan çantayı açmadan polise teslim etti.

Şanlıurfa'dan Edirne'ye kağıt toplama işi için gelen ve kazandığı parayla memleketindeki ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası 30 yaşındaki Hüseyin Timur, örnek davranışı dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un makamına davet edildi.

Kurt tarafından tebrik edilen Timur'a, çantanın sahibi de hediye verdi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, çantanın bir emniyet personelinin annesine ait olduğunu belirterek, "İş arkadaşımız ve annesi çok memnun olmuş. Böyle iyi insanlar var. Haramla helal ayrımını gözeten, yardımsever insanlarımız var. Hepimiz namusumuzla bu vatana, millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah sayılarınızı artırsın. Ekmeğini kazanırken, dürüstlükten, alın terinden vazgeçmiyor. Tebrik ederim." dedi.

"Paranın beş kuruşuna dahi dokunmamış, helal olsun"

Çantanın sahibi 69 yaşındaki Hayriye Sunar da çantasını kaybettiğinde üzüldüğünü anlattı.

Timur'a teşekkür eden Sunar, "Gerçekten hakkıyla kazanan emekçi bir arkadaşımız. Bu davranışını tüm insanlar örnek alırsa hayat güzelleşir. Bu bizim kültürümüzde olan bir iyilik hareketidir. Çocukluğumuzda büyüklerimiz evimizin kapısını kilitlemezdi, anahtar kapının üzerinde kalırdı. Çantayı açmamış bile, içerisindeki paranın beş kuruşuna dahi dokunmamış, helal olsun." diye konuştu.

"Biraz borcum var, onu kapatınca ailemin yanına döneceğim"

Emniyet müdürlüğünden çıktıktan sonra arabasıyla kağıt toplamaya devam eden Hüseyin Timur, AA muhabirine, yaklaşık 5 aydır Edirne'de yaşadığını anlatarak, "Her gün çekçek arabamla kağıt, karton toplamaya çıkıyorum. Tüm sokakları, caddeleri geziyorum, kilometrelerce yolu yürüyerek kağıt arıyorum." dedi.

Topladığı kağıtları satarak memleketindeki ailesinin geçimini sağladığını anlatan Timur, şöyle devam etti:

"Biraz borcum var, onu kapatınca ailemin yanına döneceğim. Şanlıurfalı tanıdıklarımın burada hurda kağıt deposu var, onların yanında çalışıyorum. Günlük 80-100 lira arasında kazanıyorum. Kağıt toplarken yolda bir çanta bulup polise verdim. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Belki yaşlı bir insandır, bir ilaç parasıydı ya da ihtiyacı vardı, tereddüt etmeden çantayı emniyete teslim ettim. Emniyet Müdürü beni davet ederek, teşekkür etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu, insanlık görevimizdir. Alın teri dökerek paranın ne kadar zor kazanıldığını biliyorum."

Kağıt toplayıcısı olarak çalışmaktan gurur duyduğunu dile getiren Timur, "Hiçbir zaman şikayetim yok. Bütün kağıt toplayıcılarının da bu işi gururla yapmalarını isterim. Biz kağıt toplayıcılar, hurda ve kağıt toplayarak bir ayda küçük bir ormanı kurtarıyoruz. İşimle gurur duyuyorum, hiçbir zaman utanmıyorum. Kağıt toplama işi doğaya yararlı, geri dönüşüme katkıda bulunduğumuz için israf da olmuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci