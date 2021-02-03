Kağıt toplayıcısı baba, 4 engelli çocuğuna bakmak için mücadele veriyor

Kağıt ve çöp toplayıcılığı yaparak 4'ü engelli 5 çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan Durak Metin, tek odalı, sağlık açısından riskler barındıran bir gecekonduda hayat mücadelesi veriyor.

Mamak'ta yaşayan Durak Metin, hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.

Bir alışveriş merkezinde temizlik işçisi olarak çalıştığını, çocuklarının rahatsızlığının ilerlemesi sebebiyle işini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Metin, kağıt ve çöp toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirtti.

Durak Metin, çocuklarından 21 yaşındaki en büyük kızının zeka geriliği ve ağır obezite yüzünden yatalak olduğunu, 20 ve 15 yaşındaki diğer iki çocuğunda da obezite ve zeka geriliği bulunduğunu, 17 aylık oğlunun da zihinsel engelli olduğunu aktardı.

Yalnızca 11 yaşındaki oğlunun sağlıklı olduğunu, şeker hastası eşinin çocuklarına tek başına bakamadığını, bu nedenle kendisinin de işe gidemediğini ifade eden Metin, çöplerden kağıt toplamaya başladığını anlattı.

Devletten 4 engelli çocuğu için aldığı maaşın çocukların sağlık giderlerine gittiğini, diğer ihtiyaçları karşılayamadığını söyleyen Metin, "Devletim maaş veriyor ama yetmiyor. Ne yapayım, hırsızlık mı yapayım? Çocuklarımı tedavi ettiriyorum." diye konuştu.

Kiradaki gecekonduda elektrik ve su bulunmadığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çöp toplamasının da zorlaştığını söyleyen Metin, hırsızlık mağduru da olduklarını, kızının tekerlekli sandalyesinin ve hurda arabasının aküsünün çalındığını aktardı.

Baba Durak Metin, "Açlık dönemi var, işe gidemiyoruz. Canım gidiyor işe gitmek için ama çocuklarım rahatsızlanıyor, hastaneye götürüyorum. Çatısı akan, perişan evim yokuşta ve merdivenleri var. Çocuklarımı eve çıkarmak, indirmek için sırtımda taşıyorum." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Durak Metin, bugüne kadar kapıcılık, temizlik işçiliği, marangozluk işlerinde çalıştığını, çalışmaktan hiç vazgeçmediğini belirterek, temizlik işçisi olarak çalıştığı dönemde bankadan çektiği krediyi ödeyemediği için borcunun faiziyle bugün 40 bin lirayı bulduğunu, gecekondusunun kirasını da 1,5 yıldır ödeyemediğini kaydetti.

Yanlarında yaşayan annesinin iki ay önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Durak Metin, "Kimse kimsenin ciğerindeki yangını anlayamaz." dedi.

Durak Metin, tüm sıkıntılarını, evinin altındaki barakada baktığı 3'ü engelli yaklaşık 30 güverciniyle gidermeye çalıştığını dile getirdi.

Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) kendilerine yardım etmek için uğraştığını, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan'ın her zaman yardımlarına koştuğunu söyleyen Metin, "Allah razı olsun hepsinden bizim peşimizi bırakmıyorlar. Ama ihtiyacım çok." diye konuştu.

"Hepimiz yaralarımızı birlikte sarmak durumundayız"

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin serebral palsili çocukları olan anne ve babalar tarafından 2002'de kurulduğunu, engelli çocuğu olan ailelerin zorluklarını çok iyi bildiklerini, bu yüzden yıllardır eğitim, sağlık ve istihdam konusunda projeler geliştirdiklerini söyledi.

Engelli çocuğu olan ailelerin ihtiyaçlarının maksimum düzeyde olduğuna işaret eden Gürkan, şunları söyledi:

"Derneğimize üye olan ailelerimizin ihtiyaçlarını ancak hayırseverlerin destekleri ile karşılayabiliyoruz. Onlara bir nebze de olsa yardım edebilmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, Durak Metin bunlardan bir tanesi. 5 çocuğu var ve 4'ü çok ağır engelli. Çok kötü bir durumda, sağlıksız bir gecekonduda hayat mücadelesi veriyorlar. Onlara herkesin elini uzatmasını ve yardım etmesini, yerel belediyelerden onu görmelerini çok arzu ederiz. Hepimiz yaralarımızı birlikte sarmak durumundayız. Eğer kendisine yardımcı olmak isterlerse, biz SERÇEV olarak hazırız, yardımları ulaştırabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu