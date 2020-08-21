Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa
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Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa

DİYARBAKIR'da kağıt toplayıcılığı yaparken, atıcılık antrenörü tarafından keşfedilen Şeyhmus Güzel (23), katıldığı turnuvalarda aldığı derecelerle milli sporculuğa kadar yükseldi.

Kağıt toplayıcılığından şampiyonluğa
21.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:19

DİYARBAKIR'da kağıt toplayıcılığı yaparken, atıcılık antrenörü tarafından keşfedilen Şeyhmus Güzel (23), katıldığı turnuvalarda aldığı derecelerle milli sporculuğa kadar yükseldi. Milli sporculara açılan kontenjanla kazandığı üniversiteyi de bitiren Güzel, kendisi gibi dezavantajlı çocuklara atıcılığı sevdirerek milli sporcu yetiştirmek istiyor.

Diyarbakır'da, yaklaşık 10 yıl önce ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çeşitli işler yapan Şeyhmus Güzel'i, atış poligonu etrafında kağıt topladığı sırada atıcılık antrenörü Abdurrahman Akgün gördü. Çocukların atıcılığa olan merakını bilen Akgün, Güzel'e poligonda birkaç atış yaptırdı. Güzel'in atıştaki yeteneğini fark eden Akgün, daha sonra ailesiyle görüştü. Ailesi ikna olduktan sonra, çalışmalara başlayan Güzel, ilk yıl katıldığı müsabakada Türkiye birinciliği elde etti. En son Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birincilik ve bireyselde de 2'ncilik elde eden Güzel, bugüne kadar 32 madalya alarak başarılara imza attı. Güzel, bu başarılarla Atıcılık Milli Takımı'na girmeye hak kazandı. Milli sporcu olması nedeniyle kontenjanla Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü de kazandı. Bu bölümden mezun olan Güzel, en büyük hayali kendisi gibi dezavantajlı çocukları bulup yetiştirerek, atıcılık sporuna kazandırmak olduğunu söyledi. 

'İLK YILIMDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUM'Antrenörü Abdurrahman Akgün'ün atıcılığı kendisine sevdirdiğini anlatan Şeyhmus Güzel, "Bu sporla 10 sene önce tanıştım. Spordan önce kağıt topluyordum. Poligonun etrafında kağıt toplarken Abdurrahman Hoca yanıma geldi. Benimle sohbet etmeye başladı. Gel seni spora başlatalım dedi. Atış yaptırdı. Atışı sevmemi sağladı. Daha sonra ailemle konuştu. Ailem de ikna olunca beni sporcu olarak yetiştirdi. Sonra yarışmalarda derece yapmamı sağladı. Atıcılığa başladıktan 1 sene sonra Türkiye Şampiyonası'nda birincilik derecesini aldım. Zamanla dereceleri üst üste katarak, kendimi de geliştirerek Atıcılık Milli Takımı'na girdim. Sonra Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. Bu yıl mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Benim gibi dezavantajlı çocukları ülkemize kazandırmak istiyorum. O psikolojide olan çocukların iyi birer geleceğe sahip olmalarını istiyorum. Onları destekleyebileceğime inanıyorum. Atanana kadar halk eğitim merkezi ya da benzeri bir yerde kurs açılırsa yararlı olacağıma inanıyorum" dedi.'BİZ ONU VE ONUN GİBİLERİ KAZANDIK, SIRA ONDA'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Antrenörü Abdurrahman Akgün, Şehmus'u poligonun etrafında kağıt toplarken gördüğünü ifade ederek, "Ailesinin geçimini öyle sağlıyormuş. Biraz sohbet ettik. Poligona gelip atış yapmasını önerdim. Bizim bölgedeki çocukların atışa çok merakı vardır. Poligona getirdim. Birkaç tane atış yaptı. Çok hoşuna gitti ve yeteneği de vardı. Atışları çok iyiydi. Ailesiyle konuştum. Babası da anlayışla karşıladı. O günden sonra çalışmalara geldi. Başladıktan 1 yıl sonra müsabakalarda dereceler yapmaya başladı. Takım olarak Türkiye rekorları kırdı. Ferdi olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Baraj puanını geçerek milli takıma girdi. Yurt dışında ülkemizi temsil etti. Milli sporcu olmasından dolayı Dicle Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Bu yıl okulu bitirdi. Şimdi atanmayı bekliyor. Bu arada biz de Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile görüştük. En azından atanması olana kadar Halk Eğitim Merkezi veya benzeri yerlerde bir kurs açıp onun da daha önce yaşamış olduğu gibi dezavantajlı çocukları kazanıp ülkemize, spora mal etmeyi düşünüyor. Çok istiyor. Biz onu ve onun gibileri kazandık. Bayrağı ona devrettik, sıra onda. O da aynı şeyi yapacak. Dezavantajlı çocukları hem spora hem ülkemize kazandıracak. Ondan beklentimiz bu."


Kaynak: DHA

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