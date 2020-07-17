Kağıt toplayıcılarına pandemi uyarısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde karton toplayıcılığı yapan vatandaşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı, Manisa Valiliğinin 14.10.2019 tarih ve E21086 sayılı ve 03.06.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde karton toplayıcılığı yapan vatandaşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı, Manisa Valiliğinin 14.10.2019 tarih ve E21086 sayılı ve 03.06.2016 tarih ve 2016-71 sayılı UKOME kararları kapsamında işlem uyguluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, il genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı, Manisa Valiliğinin 14.10.2019 tarih ve E21086 sayılı ve 03.06.2016 tarih ve 2016-71 sayılı UKOME kararlarına istinaden; sokaktan ve çöplerden, kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıslarla ilgili korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu noktasında bilgilendirmede bulunuyor. Bu konuda titizlikle çalışma yürüten zabıta ekipleri, il genelinde uygulama gerçekleştirerek, uyarıları dikkate almayan kağıt toplayıcılarına işlem uyguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA