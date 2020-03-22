Kağıt toplayıcılarına destek
Eda Ece, Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığı yasaklanması nedeniyle twitter hesabın dan destek mesajı yayınladı.
22.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:00
Ankara Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığının yasaklandığını duyurdu. Bunun üzerine Yasak Elma dizisinin Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece'den twitter hesabından kağıt toplayıcılarına destek mesajı yayınladı.& ;
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Snob Magazin