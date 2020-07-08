Kağıt toplayıcı rolüne giren hırsızlar esnafı canından bezdirdi Bahçelievler'de kağıt ve plastik toplama bahanesiyle el arabasıyla dolanan hırsızlık çetesi, esnafı canından bezdirdi.

Bahçelievler'de kağıt ve plastik toplama bahanesiyle el arabasıyla dolanan hırsızlık çetesi, esnafı canından bezdirdi. Esnaf hırsızların yakalanmasını isterken, yaşanan son hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de son zamanlarda kağıt ve plastik toplayarak dikkat çekmemeye çalışan hırsızlık çetesi, esnafı canından bezdirdi. Çekçek ismindeki el arabasıyla gezip iş yerine dadanan hırsızlar, çok sayıda iş yerinde hırsızlık yaptı. Son olarak önceki gece bir hırsız Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan bir iş yerine girerek televizyon çaldı. Sabah iş yerine gelen ve televizyonun olmadığını fark eden Abdullah Okumuş, "Sabah geldiğimde dükkanıma hırsızın girdiğini fark ettim. Çöp toplayan kişiler olduğunu anladım. Televizyonumu almışlar, ondan önce de telefonumu çaldılar. Bir sürü yere girmişler, arkadaşın arabasına 7 kere girdiler, bir arkadaşın evine girdiler" dedi.

"Dağılım yapıyorlar, çöp arabalarını çıkartıp bölge bölge geziyorlar"

Bahçelievler'de birçok iş yerinde hırsızlık yapıldığını ve bunların hep aynı kişiler olduğunu söyleyen Bülent Yıldız, "Esnafımıza hırsız dadandı. Kendimde burada esnafım, daha önce bu iş yerinden telefon çalındı, şimdi de televizyon çalındı. Benim kendi evime de girerek 12 bin TL değerinde malzeme çalındı. Bu sıralar esnaf bundan şikayetçi. Bunlar hep aynı kişiler, bazen transit tarzı bir minibüsle geliyorlar dağılım yapıyorlar, çöp arabalarını çıkartıp bölge bölge geziyorlar. Çöp arabalarının içine atıp götürüyorlar. Transitin plakasını emniyete verdik, o da çalıntı çıktı" ifadelerini kullandı.

İş yerine çöp toplama el arabası ile gelen bir kişinin televizyon çaldığı o anlar güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde önce etrafı gözetlediği, ardından kapının kilidini kırarak içeri girdiği görülen hırsız, duvarda asılı televizyonu çöp arabasına atarak uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA