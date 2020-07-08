Kağıt toplayıcı rolüne giren hırsızlar esnafı canından bezdirdi - Kağıt toplayıcı rolüne giren hırsızlar esnafı canından bezdirdi Kağıt toplama arabasıyla hırsızlık yaptığı anlar kamerada Bahçelievler'de kağıt ve plastik toplama bahanesiyle el arabasıyla dolanan bir grup hırsızlık çetesi, esnafı canından bezdirdi.

- Kağıt toplayıcı rolüne giren hırsızlar esnafı canından bezdirdi

Kağıt toplama arabasıyla hırsızlık yaptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler'de kağıt ve plastik toplama bahanesiyle el arabasıyla dolanan bir grup hırsızlık çetesi, esnafı canından bezdirdi. Esnaf hırsızların yakalanmasını isterken, yaşanan son hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de son zamanlarda kağıt ve plastik toplayarak dikkat çekmemeye çalışan hırsızlık çetesi, esnafı canından bezdirdi. Çekçek ismindeki el arabasıyla gezip, iş yerine dadanan hırsızlar birçok esnafın iş yerinde hırsızlık yaptı. Son olarak önceki gece bir hırsız Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan bir iş yerine girerek televizyon çaldı.

"Bir sürü yere girmişler, arkadaşın arabasına 7 kere girdiler"

Sabah iş yerine gelen ve televizyonun olmadığını fark eden Abdullah Okumuş, "Sabah geldiğimde dükkanıma hırsızın girdiğini fark ettim. Çöp toplayan kişiler olduğunu anladım. Televizyonumu almışlar, ondan önce de telefonumu çaldılar. Bir sürü yere girmişler, arkadaşın arabasına 7 kere girdiler, bir arkadaşın evine girdiler" dedi.

"Dağılım yapıyorlar çöp arabalarını çıkartıp bölge bölge geziyorlar"

Bahçelievler'de birçok iş yerinde hırsızlık yapıldığını ve bunların hep aynı kişiler olduğunu söyleyen Bülent Yıldız, "Esnafımıza hırsız dadandı. Kendimde burada esnafım, daha önce bu iş yerinden telefon çalındı şimdi de televizyon çalındı. Benim kendi evime de girerek 12 bin TL değerinde malzeme çalındı. Bu sıralar esnaf bundan şikayetçi. Bunlar hep aynı kişiler bazen transit tarzı bir minibüs ile geliyorlar dağılım yapıyorlar çöp arabalarını çıkartıp bölge bölge geziyorlar. Çöp arabalarının içine atıp götürüyorlar. Transitin plakasını emniyete verdik o da çalıntı çıktı" ifadelerini kullandı.

O anlar saniye saniye görüntülendi

İş yerine çöp toplama el arabasına gelen bir kişinin televizyon çaldığı o anlar güvelik kamarasına yansıdı. Görüntülerde, önce etrafı gözetlediği, ardından kapının kilidini kırarak içeri girdiği ve duvarda asılı televizyonu çaldığı, televizyonu çöp arabasına atarak uzaklaştığı görülüyor.

(VB- MB-ÖY-

Kaynak: İHA