Kağıt Toplayıcı Evinde Ölü Bulundu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Celal Sarı (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çarşamba ilçesinde kağıt toplayarak gemini sağlayan Celal Sarı'nın kardeşi, evine gittiğinde kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine kapının kilidini kırarak içeri giren kardeşi, Celal Sarı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Celal Sarı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Samsun