Kağıt toplayan o iki kızın akülü araba hayali gerçek oldu
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Kağıt toplayan o iki kızın akülü araba hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Güncel

Kağıt toplayan o iki kızın akülü araba hayali gerçek oldu Görüntüleri yürekleri ısıtan kağıt toplayıcısı minik kuzenlerin akülü araba hayali gerçek oldu Ankara'da bir babanın çocuğunu akülü araba ile gezdirdiği sırada merakla kendilerini izlediğini görünce gezdirdiği kağıt toplayıcısı iki...

Kağıt toplayan o iki kızın akülü araba hayali gerçek oldu

Görüntüleri yürekleri ısıtan kağıt toplayıcısı minik kuzenlerin akülü araba hayali gerçek oldu

ANKARA - Ankara'da bir babanın çocuğunu akülü araba ile gezdirdiği sırada merakla kendilerini izlediğini görünce gezdirdiği kağıt toplayıcısı iki çocuğun akülü araba hayalini zabıta gerçeğe dönüştürdü.

Geçtiğimiz günlerde bir babanın çocuğunu akülü araba ile gezdirdiği sırada kağıt toplayan iki çocuğun uzaktan onları izlediğini fark edip küçük kızların hayalini kısa süreli gerçekleştirdiği video sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşanan olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek aileye ulaştı. Amca çocukları olan ve isimlerinin Meyma ile Miad olduğu öğrenilen iki kızın akülü araba hayalini zabıta ekipleri gerçeğe dönüştürdü. İki kuzene akülü araba hediye eden ekipler, aileye gıda yardımında da bulundu. Hayallerine kavuşan miniklerin ise mutluluğu gözlerinden okundu.

Anne ile babaları sağ olan Meyma ve Miad'a dedeleri İsmail Kasap'ın baktığı öğrenildi. Teleferli olan Türkmen ailenin 3 yıldır Türkiye'de yaşadığı da öğrenildi.

Kağıt toplayan o iki kızın akülü araba hayali gerçek oldu
Kağıt toplayan o iki kızın akülü araba hayali gerçek oldu
Kağıt toplayan o iki kızın akülü araba hayali gerçek oldu
Kağıt toplayan o iki kızın akülü araba hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

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