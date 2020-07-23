Kağıt toplayan çocuğun, havuzdaki yaşıtlarını izlemesi sosyal medyada çok konuşulmuştu! Konyaaltı Belediyesi sürpriz yaptı Lüks bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izleyen 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı çocuğun fotoğrafı, sosyal medyada gündem olmuştu. Destek çağrılarına sessiz kalmayan Konyaaltı Belediyesi, fotoğraftaki çocuk ve 3 kardeşini havuza götürdü.

Antalya'da bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü.

Konyaaltı ilçesinde, kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüks bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi. M.H.'nin, site bahçesini çeviren brandanın yırtık kısmından havuzda eğlenen çocukları izlediği anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp, "Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı.

EKİPLER İKİ GÜN BOYUNCA ÇOCUĞU ARADI

Fotoğrafı gören Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de hemen harekete geçti. Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiği saptandı. Mahalleye giden belediye ekipleri, 2 gün boyunca aradıkları M.H.'yi kağıt toplarken buldu.

HAVUZDA DOYASIYA EĞLENDİLER

M.H. ile 3 kardeşi, bir spor merkezine götürüldü. Burada havuza giren kardeşler diğer çocuklarla da oynadı. Kardeşler, daha sonra da Antalya Akvaryum'a götürüldü. Gün boyu keyifli anlar geçiren 4 kardeş, belediye ekiplerince Kepez ilçesindeki evlerine götürülerek, ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İHA