Kağıt toplayan çocuğun havuz sevinci Antalya'da çöp konteynerinin üzerinde havuz girenleri izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuk ile kardeşleri, havuzda yüzmenin sevincini yaşadı.

Antalya'da çöp konteynerinin üzerinde havuz girenleri izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuk ile kardeşleri, havuzda yüzmenin sevincini yaşadı.

Konyaaltı ilçesinde lüks bir sitenin kenarında kağıt toplayan çocuk, çıktığı çöp konteynerin üzerinden etrafı brandayla kapatılan havuzu izlemeye başladı.

Çocuğun fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Hurma Mahallesi'nde çocuk ve kardeşlerini kağıt toplarken buldu.

Ekipler, ailesinden izin aldıktan sonra 10 yaşındaki çocuk ile 2 kardeşini de bir spor merkezinin havuzuna götürdü. Havuzda doyasıya eğlenen çocuklar, ardından Antalya Akvaryumu'nu gezmenin mutluluğunu tattı.

Kaynak: AA