Kağıt toplayan çocuğu döven şahıs gözaltına alındı

09.10.2019 12:58

Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğu döven şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kağıt toplayan çocuğu döven şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının F.C. olduğu tespit eden güvenlik güçleri, bugün saat 11.00 sularında şahsı yakalayarak gözaltına aldı.



Polis merkez amirliğine götürülen zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA