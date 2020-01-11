Kağıt toplayan çocuğa bir kişinin yardım etmesi kamerada
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Kağıt toplayan çocuğa bir kişinin yardım etmesi kamerada

Malatya'da bir kişinin sokakta atık kağıt toplayan çocuğa yardım etmesi kameraya yansıdı.

11.01.2020 21:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:58
Kağıt toplayan çocuğa bir kişinin yardım etmesi kamerada

'da bir kişinin sokakta atık kağıt toplayan çocuğa yardım etmesi kameraya yansıdı.

Merkez ilçesi Ferhadiye Sokak'ta çöplerden plastik ürün ve kağıt toplayan bir çocuk, bulduğu metal parçaları da arabasına atmak istedi.

Bu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, metal parçaları ayağıyla katlayarak çocuğa yardımcı oldu.

Vatandaşın çocuğa yardım etme anları kameraya yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kağıt toplayan çocuğa bir kişinin yardım etmesi kamerada
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