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Kağıt toplayan adam montunun üzerinde namaz kıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kağıt toplayan adam montunun üzerinde namaz kıldı

Elazığ'da ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının montunu kendisine seccade yapıp namaz kılması görenleri duygulandırdı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının montunu kendisine seccade yapıp namaz kılması görenleri duygulandırdı.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı yolu kenarındaki kaldırımda namaz kılan kağıt toplayıcısı, yoldan geçen araç sürücülerinin dikkatini çekti. Bir araç sürücüsü tarafından çekilen fotoğraf karesinde kağıt toplayıcısı adamın montunu çıkarıp seccade yaptığı ve namaz kıldığı görüldü. Kağıt toplayıcısı, görenleri duygulandırdı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tragger, Elazığ, Şehit, Namaz, Yerel, Haber

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