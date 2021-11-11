Kağıt toplama merkezinde çıkan yangın depoya sıçramadan söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıt toplama merkezinde çıkan yangın depoya sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıt toplama merkezinde çıkan yangın depoya sıçramadan söndürüldü

Karaman'da kağıt toplama merkezinde çıkan yangın depoya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da kağıt toplama merkezinde çıkan yangın depoya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 723'ncü Sokak'ta bulunan kağıt toplama merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplama merkezinin bahçesindeki karton kağıtlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin biranda büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahele etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu alevler depoya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi

Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi

 Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

 Kocaeli'deki kazada servis minibüsünün sürücüsü araçtan çıkarıldı

Kocaeli'deki kazada servis minibüsünün sürücüsü araçtan çıkarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title