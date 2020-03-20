Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi Koronavirüs salgınının en önemli yayılma kaynağı olan paraların hijyeni için yeni bir teknoloji geliştirildi.

Koronavirüs salgınının en önemli yayılma kaynağı olan paraların hijyeni için yeni bir teknoloji geliştirildi. İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, kağıt paraları bakteri ve virüslerden arındırma amacıyla ATM'lerde dezenfekte ediyor. Kaynak: Dunya.com