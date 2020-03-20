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Ekonomi

Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi

Koronavirüs salgınının en önemli yayılma kaynağı olan paraların hijyeni için yeni bir teknoloji geliştirildi.

20.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:52
Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi

Koronavirüs salgınının en önemli yayılma kaynağı olan paraların hijyeni için yeni bir teknoloji geliştirildi. İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, kağıt paraları bakteri ve virüslerden arındırma amacıyla ATM'lerde dezenfekte ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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