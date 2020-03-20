Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi
Koronavirüs salgınının en önemli yayılma kaynağı olan paraların hijyeni için yeni bir teknoloji geliştirildi.
20.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:52
Koronavirüs salgınının en önemli yayılma kaynağı olan paraların hijyeni için yeni bir teknoloji geliştirildi. İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, kağıt paraları bakteri ve virüslerden arındırma amacıyla ATM'lerde dezenfekte ediyor.
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Kaynak: Dunya.com