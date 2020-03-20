Kağıt Paralar ATM'lerin İçine Dezenfekte Edilecek
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İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, ATM, Teknoloji

Kağıt Paralar ATM'lerin İçine Dezenfekte Edilecek

İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, ATM'lere uygulanan ve kağıt paraları koronavirüs dahil tüm bakteri ve virüslerden yüzde 99 oranında arındıran kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi.

20.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:34
Kağıt Paralar ATM'lerin İçine Dezenfekte Edilecek

İTÜ ARI Teknokent firması Money Shower, ATM'lere uygulanan ve kağıt paraları koronavirüs dahil tüm bakteri ve virüslerden yüzde 99 oranında arındıran kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi.

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıt paraların bir ayda 150 farklı insanın eline değerek kirlendiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara göre, Avrupa ülkelerindeki kağıt paralar üzerinde ortalama 500 farklı çeşitten oluşan 26 bin bakteri bulunuyor. Türk paraları da aynı miktarlarda bakteri barındırıyor. Bu sayılar insanları hasta etmek için yeterli." dedi.

UVC ışığın tüm bakteri ve virüsleri yok ettiğini öğrenerek bir iş fikri geliştirmeye başladığını anlatan Eruçan, şirketin diğer kurucu ortağı Kübra Karakoç'un mikrobiyoloji konusundaki desteğiyle birlikte UVC ışıktan verimli ve güçlü bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını, bu teknolojiyi ATM'ler üzerinde test edip, patentlerini aldıklarını söyledi.

Eruçan, kağıt paralar üzerinde bulunan mikroorganizmaların çeşitli hastalıklara sebep olduğunu, ancak günümüze kadar kağıt paraların dezenfekte edilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını hatırlatarak, "Sadece büyük salgın hastalıkların ortaya çıktığı zamanlarda ülkeler kağıt paraları toplayıp banknot merkezlerinde yakıyor ve yeni paralar basıp piyasaya sürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında da virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in piyasadan kağıt paraları toplayıp yaktığını dile getiren Eruçan, "Bu dezenfeksiyon yöntemi oldukça yetersiz bir yöntem, çünkü piyasaya sürülen yeni paraların yüzlerce insanın eline değerek kirlenmeye başlıyor ve eski kirli paralardan bir farkı kalmıyor." diye konuştu.

Kaynak: Tamindir

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