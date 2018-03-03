Kağıt Mendil Satarken Ağlamaya Başladı

Sivas'ta sokakta kağıt mendil satarken yetişkinlerin sorularından sıkılıp ağlamaya başlayan kız çocuğunu polis memurları sakinleştirdi.

Sivas'ta İnönü Bulvarı üzerinde kayıp bir çocuğun bulunduğu ihbarını alan polisler ihbar noktasına gittiklerinde 8 yaşındaki S.F. isimli bir kız çocuğunu ağlarken buldu. Kız çocuğunu sakinleştirip dinleyen polis memurları, çocuğun kayıp olmadığını, kağıt mendil satarken yetişkinlerin soruları nedeniyle utanıp ağlamaya başladığını tespit etti. Arkadaşlarının dinlendiği hafta sonunda çalışmak zorunda olan kız çocuğu polisler tarafından ailesine teslim edilmek üzere ilgili polis merkezine götürüldü. - SİVAS