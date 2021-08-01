Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
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Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında meydana gelen yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında meydana gelen yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kağıt fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı. - AYDIN

Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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