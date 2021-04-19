Kağıt Ev oyuncuları kimler? Kağıt Ev konusu ne? Kağıt Ev oyuncu kadrosu!

Star TV'nin yeni başlayan dizisi Kağıt Ev'in konusu merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Peki yeni başlayan Kağıt Ev konusu ne? Kağıt Ev oyuncuları kimler? Hangi karakteri hangi oyuncu canlandırıyor? Kağıt Ev dizisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Yeni başlayan Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Kağıt Ev konusu ne? Kağıt Ev oyuncuları kimler? Kağıt Ev oyuncu kadrosu kimlerdir?

KAĞIT EV KONUSU NE?

Star'ın yeni dizisi 'Kağıt Ev'in merakla beklenen afişi yayınlandı. Başrollerini; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı dizinin afişi, büyük merak uyandırdı.

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın başrollerini paylaştığı "Kağıt Ev"in afişi dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı.

Afiş fotoğrafıyla ve senaryosuyla merak uyandıran 'Kağıt Ev'in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor. İddialı kadrosu, etkileyici ve merak uyandıran hikayesi ile 'Kağıt Ev' çok yakında Star'da.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert'tir… Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.

Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir

KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

Can Nergis (Bülent)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Yaşar Uzel (Halil)

Nejat Uygur (Mert Fırtına)

Helin Kandemir (Cemre Fırtına)