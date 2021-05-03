Kağıt Ev ne zaman, saat kaçta? Kağıt Ev hangi gün, hangi kanalda? Kağıt Ev 3. Bölüm fragmanı izle!

Star Tv ekranlarında yeni başlayan dizi Kağıt Ev büyük bir merak uyandırdı. İzleyiciler Kağıt Ev'in ne zaman başlayacağını ve yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Kağıt Ev ne zaman, saat kaçta? Kağıt Ev hangi gün, hangi kanalda? Kağıt Ev 3. Bölüm fragmanı izle! Kağıt Ev son bölümde neler oldu? Kağıt Ev son bölüm izle! Kağıt Ev konusu nedir? Kağıt Ev oyuncuları kimlerdir? Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı izle!

Star Tv ekranlarında yeni başlayan dizi Kağıt Ev büyük bir merak uyandırdı. İzleyiciler Kağıt Ev'in ne zaman başlayacağını ve yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Kağıt Ev ne zaman, saat kaçta? Kağıt Ev hangi gün, hangi kanalda? Kağıt Ev 3. Bölüm fragmanı izle! Kağıt Ev son bölümde neler oldu? Kağıt Ev son bölüm izle! Kağıt Ev konusu nedir? Kağıt Ev oyuncuları kimlerdir? Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

KAĞIT EV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kağıt Ev dizisi her Pazartesi saat 20.00'de Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

KAĞIT EV HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Kağıt Ev dizisi her Pazartesi saat 20.00'de Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

KAĞIT EV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızlarının korkunç cinayetiyle büyük bir kabusun içine düşen Cihan ve Aylin Fırtına, evlatlarının suçunu örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük çıkmaza düşerler. Her yalan yeni yalanları, her hata yeni hataları doğurur.Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci'yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır. Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır.İnci'nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk eder ve Fırtına ailesinin yanında yaşamaya başlar. Bu durum Aylin ve Cihan için çok daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Hele de pervasızlığıyla sağı solu belli olmayan Cemre'nin ürkütücü tavrıyla.Büyük bir tedirginlikle kızını korumaya çalışan Aylin'in geçmişinden gelen sırrı, cinayetin sebebi üzerine soru işaretine neden olur. Evdeki fırtınadan habersiz, sevgilisi için endişelenen Mert ise İnci'yle sevgili olduklarını annesine söyler. Aylin'in tepkisi çok büyük olur. Yoksa Cihan, oğlunun sevgilisiyle mi aşk yaşıyordur?

KAĞIT EV SON BÖLÜM İZLE!

KAĞIT EV KONUSU NEDİR?

Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert (19), büyük kızları Cemre (16) ve küçük kızları Melisa (7) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erdal Beşikçioğlu,

Nur Fettahoğlu,

Tuvana Türkay,

Nihal Koldaş,

Can Nergis,

Helin Kandemir,

Nejat Uygur,

Bülent Gültekin,

Yaşar Üzer,

Bulut Teker,

Tuğçe Aykut

KAĞIT EV 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!