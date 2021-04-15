Kağıt Ev kitabı kimin eseri? Kağıt Ev kitabı özeti oku!

Kağıt Ev kitabı son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Kağıt Ev kitabı kimin eseri? İşte, Kağıt Ev kitabı özeti!

Okurların son dönemde en çok dikkatini çeken kitaplardan biri olan Kağıt Ev, merak k onuşu oldu. Kitap hakkında Kağıt Ev kitabı kimin eseri ve Kağıt Ev kitabı özeti gibi aramalar yapıldı.

KAĞIT EV KİTABI KİMİN ESERİ?

Yazar: Carlos Maria Dominguez

KAĞIT EV KİTABI ÖZETİ OKU!

azı insanlar kitap okumaz, bazıları okur ve kimileriyse okumakla kalmayıp onlarla birlikte yaşar. Kâğıt Ev, işte bu kitap tutkunlarından Carlos Brauer'in ve onun -bir edebiyat profesörü olan- Bruma Lennon'la olan gizemli ilişkisinin, bu ilişkinin gün yüzüne çıkmasına neden olan bir Joseph Conrad cildinin, kitap ve okuma aşkıyla dolu yaşamların hikâyesi...

Arjantinli yazar Carlos Maria Dominguez'in, yayımlandığı her ülkede büyük ilgi uyandıran novellasını Seda Ersavcı İspanyolca aslından çevirdi. Peter Sis'in çizimleri ve Cem Ersavcı'nın kapak fotoğrafıyla, kalın ciltlerin arasında saklanacak bir mücevher...