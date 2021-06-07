Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev canlı yayın izle!

STAR TV ekranlarında yayınlanan, Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kağıt Ev oyuncuları, konusu nedir? Kağıt Ev dizisi oyuncuları! Kağıt Ev nerede çekildi? Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev canlı yayın izle!

STAR TV ekranlarında yayınlanan, Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kağıt Ev oyuncuları, konusu nedir? Kağıt Ev dizisi oyuncuları! Kağıt Ev nerede çekildi? Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev canlı yayın izle!

KAĞIT EV NE ZAMAN?

Kağıt Ev her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

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KAĞIT EV NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kağıt Ev dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor. Dizide yer alan Kağıt Ev'in İstanbul'un Reşadiye semtinde bulunduğu iddia ediliyor. Dizideki evin İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan siyasetçi Bedrettin Dalan'a ait olduğu iddia edildi.

KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

Can Nergis (Bülent)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Yaşar Uzel (Halil)

Nejat Uygur (Mert Fırtına)

Helin Kandemir (Cemre Fırtına)