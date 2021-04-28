Kağıt Ev 3. Bölüm Fragman
Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır.
Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert, büyük kızları Cemre ve küçük kızları Melisa ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.
Yapım: O3 Medya
Yapımcı: Saner Ayar
Yönetmen: Şenol Sönmez
OYUNCULAR
Cihan: Erdal Beşikçioğlu
Aylin: Nur Fettahoğlu
Azra: Tuvana Türkay
Gülsüm: Nihal Koldaş
Bülent: Can Nergis
Cemre: Helin Kandemir
Mert: Nejat Uygur
Çetin: Bülent Gültekin
Halil: Yaşar Üzer
Melisa: Bulut Teker
İnci: Tuğçe Aykut
#KağıtEv
Kaynak: DailyMotion.com