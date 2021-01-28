Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
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Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi

28.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:44
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi

BURSA'da kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'da kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Dronla görüntünen yangında depo, küle döndü. 

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 3'üncü Ömür Sokak'ta bulunan Celalettin P.'ye ait 2 katlı kağıt deposunun alt katında, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kağıtların tutuşmasıyla, ikinci kata sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi. Dronla görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi
Kağıt deposundaki yangın dronla görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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