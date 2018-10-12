Kağıt, Cam ve Plastik Atıkların Geri Dönüşümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 30 pilot şehirde uygulanan "Sıfır Atık Projesi" ile Gaziantep'te kağıt, cam ve plastik atıkların ekonomiye geri dönüşümü sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı itibariyle yurt genelinde aşamalı olarak uygulamaya alınan Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğu proje takımı ile birlikte kenti geleceğe hazırlıyor.

Ekiplerine çeşitli eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, belediyenin iç ve dış birimlerinde 14 noktaya setler yerleştirdi. 6 renkten oluşan setlerde, cam, kağıt, metal, plastik, organik atık, evsel atıklar toplanıyor. Belediyenin başkanlık bölümünde ise 8 renkte bulunan setlere ekstradan yemek ve ekmek setleri eklendi.

Projeyle israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesi sağlanıyor. Proje kapsamında plastik, kağıt-karton, cam, metal, organik atıklar, atık piller, kartuş-toner, elektronik atık, flüoresan, atık bitkisel yağlar, atık madeni yağlar ve buna benzer atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanıyor.



Büyükşehir Belediyesi Tartım Takip Çizelgesi sonuçlarına göre, eylül ayı itibariyle 263 kilogram kağıt, 74 kilogram cam, 39 kilogram plastik atığı geri dönüşüme kazandırıldı.