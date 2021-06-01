Kağıt atıkların ithalat kontrolleri Çobanbey Gümrük Müdürlüğünde yapılacak
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Kağıt atıkların ithalat kontrolleri Çobanbey Gümrük Müdürlüğünde yapılacak

Kağıt atıkların ithalat kontrolleri Çobanbey Gümrük Müdürlüğünde yapılacak
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, kağıt atıkların ithalat kontrollerine ilişkin yetkilendirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, kağıt atıkların ithalat kontrollerine ilişkin yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki atıkların ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin yapılacağı sınır gümrük kapıları arasına Çobanbey Gümrük Müdürlüğü de eklendi. Bu gümrük müdürlüğünde kağıt atıklarına ilişkin işlemler yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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Kağıt atıkların ithalat kontrolleri Çobanbey Gümrük Müdürlüğünde yapılacak - Haberler Ekonomi
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