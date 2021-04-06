Kağırsporlu atıcılar Konya'dan madalyalar ile döndü
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Kağırsporlu atıcılar Konya'dan madalyalar ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kağırsporlu atıcılar Konya'dan madalyalar ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar, katıldıkları turnuvada madalyalar kazanarak başarı ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar, katıldıkları turnuvada madalyalar kazanarak başarı ile döndüler.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Eskişehir ve Konya illerinde düzenlenen Atıcılık Skeet ve Trap Federasyon Kupalarından Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu atıcılar performanslarını sürdürdü. Büyükler kategorisinde mücadele eden Mustafa Serhat Şahin son şampiyonalardaki başarısı sürdürdü ve altın madalyanın sahibi oldu. Skeet kategorisinde mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Süha Güray ise 5. olarak turnuvayı tamamladı.

Trap Kategorisinde Eskişehir'de düzenlenen Atıcılık Trap Federasyon Kupasında büyüklerde yarışan Avrupa Şampiyonu sporcumuz Murat İlbilgi 3. olurken başarılı sporcu Erdinç Kebapçı ise kupayı 5. olarak tamamladı. Yıldızlarda mücadele eden başarılı sporcu Yasin Efe Kesim ise 2. oldu. Gençler kategorisinde mücadele eden Süleyman Güvercin de 6. olarak turnuvayı tamamladı.

Büyüklerde takım halinde mücadele eden içerisinde genç erkekler kategorisinde bulunan Süleyman Güvercin'in de yer aldığı Büyük Erkekler Takımı da kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyona sonuçlarına göre Mavi Beyazlı yıldız sporcu Yasin Efe Kesim, elde ettiği başarılar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne girmeye hak kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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