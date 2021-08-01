KAGİMER "SIRA DIŞI KADINLAR İNSTAGRAM SÖYLEŞİLERİ" BAŞLADI

Üniversitemiz Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) tarafından hazırlanan ve Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman tarafından sunuşu yapılan "Sıra Dışı Kadınlar İnstagram Söyleşileri" başladı.

Üniversitemiz Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) tarafından hazırlanan ve Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman tarafından sunuşu yapılan "Sıra Dışı Kadınlar İnstagram Söyleşileri" başladı. Her ay alanında yaptığı önemli çalışma ve başarılarını anlatmak üzere konuk olan kadınlar @gedikedu instagram hesabından canlı yayın ile öğrencilerimiz ve takipçilerimiz ile buluşturulacaktır.

Mary Wollstonecraft (1759-1797) tarafından ifade edilen "Zihnin Cinsiyeti Yoktur" cümlesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) nin 2021 yılının temasını olarak ifade ettiği "Liderlikte Kadınlar; Covit-19 dünyasında eşit bir geleceği başarmak" felsefesinden yola çıkarak davet edilen yerli ve yabancı konuşmacılar ilham verici öyküleri ile yapılacak çalışmaların vizyonuna katkı sunacaklardır.

Toplumda her alanda eşitliğin sağlanması noktasında en önemli engel, ön yargılardır. Cinsiyet Eşitliği temelinde kadınların daha da güçlenmesi sıra dışı rol model kadın liderlerin, kadın- erkek tüm toplumla buluşturulması ve tanıtılmasıdır. Merkez tarafından yürütülen projelerde; çalışma hayatında ve toplumsal hayatta herkesin birbirini desteklediği, geliştiği ve başarılı olduğu ortamlar meydana getirmek önemli bir hedeftir.

"Sıra Dışı Kadınlar İnstagram Söyleşileri" programının ilk konuğu; 15 Temmuz 2021/Perşembe saat 15. 30 da Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Asil ÖZBAY olmuştur. Sporcu-akademisyen hocamızla "Kadın Gözüyle Afrika'da yolculuk" söyleşisinde Motor bisikleti ile Haziran ayında çıktığı Afrika yolculuğunun Tanzanya'ya kadar olan sürecini paylaşmıştır.

Söyleşiyi izlemek için tıklayınız

Kaynak: Habermetre