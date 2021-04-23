KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen internet kafeye baskın düzenlendi.

KAĞITHANE'de kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen internet kafeye baskın düzenlendi. Polis ekipleri, içeride bulunan 35 kişiden 26'sına 90 bin 194 lira para cezası keserken, tespit edilen 15 yabancı uyruklu kişiden 9'unun pasaportları olmadığı belirlenerek idari işlem uygulandı.

Polis ekipleri, gece saat 01.00 sıralarında, Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde kapalı olması gereken saatlerde açık olan bir internet kafeye baskın düzenledi. İnternet kafede bulunan 35 kişiden 26'sına sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 90 bin 194 lira para cezası kesildi. Ayrıca internet kafede bulunan toplam 15 yabancı uyruklu kişiden 9'una yanlarında pasaport bulunmadığı için idari işlem uygulandığı belirtildi. Baskın anı kamaralarca görüntülenirken, polis ekiplerinin işlemlerinin ardından internet kafe Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN
KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN
KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN
KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN
KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Son dakika haberi: Maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı
Son dakika haberi: Maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı
Thodex mağdurlarının mesajları vicdanları yaraladı! 'Yemeden içmeden kesildim' diyen bile var
Thodex mağdurlarının mesajları vicdanları yaraladı! "Yemeden içmeden kesildim" diyen bile var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:24:18. #1.14#

title