KAĞIHANE'DE İNTERNET KAFEYE BASKIN

KAĞITHANE'de kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen internet kafeye baskın düzenlendi.

KAĞITHANE'de kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen internet kafeye baskın düzenlendi. Polis ekipleri, içeride bulunan 35 kişiden 26'sına 90 bin 194 lira para cezası keserken, tespit edilen 15 yabancı uyruklu kişiden 9'unun pasaportları olmadığı belirlenerek idari işlem uygulandı.

Polis ekipleri, gece saat 01.00 sıralarında, Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde kapalı olması gereken saatlerde açık olan bir internet kafeye baskın düzenledi. İnternet kafede bulunan 35 kişiden 26'sına sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 90 bin 194 lira para cezası kesildi. Ayrıca internet kafede bulunan toplam 15 yabancı uyruklu kişiden 9'una yanlarında pasaport bulunmadığı için idari işlem uygulandığı belirtildi. Baskın anı kamaralarca görüntülenirken, polis ekiplerinin işlemlerinin ardından internet kafe Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı