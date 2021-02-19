(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
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(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü

19.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:46
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü

KAĞITHANE'de yanarak gelen hafif ticari araç sokaktaki doğal gaz kutusuna çarptı.

KAĞITHANE'de yanarak gelen hafif ticari araç sokaktaki doğal gaz kutusuna çarptı. Doğal gaz borusu da patlayıp alev alınca çevrede büyük panik yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Doğal gaz kutusunun ve aracın alev alev yandığı anlar ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı. 

Çeliktepe Mahallesi'ndeki olay saat 14.45 sıralarında yaşandı. Suriye uyruklu kişi Kılıç Ali Sokak'taki hafif ticari aracına binerek çalıştırdı. Bu sırada aniden alev alan araçtaki yangın kısa sürede büyüdü. Araç sahibi aşağı inerek kurtulurken yangın nedeniyle freni boşalan hafif ticari araç hareket etmeye başladı. Yanarak yaklaşık 50 metre ilerleyen araç sokaktaki kaldırma çıkarak bir binanın duvarındaki doğal gaz kutusuna çarptı. Doğal gaz borusu da patlayıp alev alınca çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca ve doğal gaz kutusuna müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken doğal gaz ekipleri de bölgedeki doğal gazı keserek önlem aldı. Olay sonrası hurdaya dönen aracın Suriye uyruklu sahibi "Aracıma binmiştim nasıl oldu anlayamadım bir anda yangın çıktı" diye konuştu. Bir görgü tanığı "Araç olduğu yerde yanmaya başladı. Freni boşalınca hareket ederek biraz ilerideki doğal gaz kutusuna çarptı. Doğal gaz kutusu da alev alınca tamamen yandı" diye konuştu. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlatırken, doğal gaz kutusunun ve aracın alev alev yandığı anlar ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı. 


- İstanbul
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü
(Kağıthane'de alev alan araç doğal gaz kutusuna çarptı; faciadan dönüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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