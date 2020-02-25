: Kağıdın serüveni SEKA Kağıt Müzesi'nde sergileniyor

25.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:25

Kocaeli'de, 6 Kasım 2016'da hizmete açılan SEKA Kağıt Müzesi, kağıdın yapım serüvenine görüntüler eşliğinde ışık tutuyor.

Seka Kağıt Müzesi, 1934 yılında temeli atılan Seka Kağıt Fabrikası içindeki 12 bin 345 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor.

Müzede ziyaretçiler, Cumhuriyet Dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip fabrikanın kuruluş sürecinden başlayarak, İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kağıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleyebiliyor.

Müze bünyesinde 115 vitrin içerisinde kağıdın yapım aşamaları, Kocaeli tarihi, SEKA'nın kronolojik geçmişi, SEKA'da Sosyal Hayat ve Kağıtspor konulu obje ve belgeler yer alıyor.

Vitrinlerde fabrika dönemine ait yüzlerce belge ve objenin yanı sıra 50 sözlü tarih videosu ve belgeseller bulunuyor.

SEKA Kağıt Fabrikası'ndan kalan makineler, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde orijinaline uygun restore edilerek, gelen ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.

Müze kurulduğu günden bu yana 23 bini Almanya, Amerika, Çin, İran, Irak, Arabistan, Kuveyt, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Rusya, Avusturya, Japonya, Ukrayna ile Balkan ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor"

SEKA Kağıt Müzesi Eğitim ve Rehberlik Sorumlusu Hüseyin Saban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olduğunu belirterek, müzede arkeolojik kazı alanı, kağıt fabrikasının üretim süreçleri, SEKA'da çalışan personelin hikayeleri ve anılarının yer aldığı salonlar bulunduğunu, bunun dışında çocukların hem eğlenebilecekleri hem de el becerilerinin geliştirebilecekleri 16 atölye yer aldığını aktardı.

Saban, kağıt yapım atölyesini önemsediklerini vurgulayarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı müze bünyesinde her hafta kırsal alandaki bir okula kurulan "El Yapımı Kağıt Atölyesi"nde öğrencilerin geri dönüşümden elde edilen hamurlardan kağıt üretme deneyimi yaşadığını kaydetti.

Müzenin yurt dışından da ziyaretçi ağırladığına işaret eden Saban, "Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra Balkan ve Arap ülkelerinden çok ziyaretçi alıyoruz. SEKA Kağıt Müzesi, Avrupa'nın en büyük kağıt müzesi. SEKA Kağıt Müzesi, kültürel tarihi bir miras. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi restorasyon çalışmalarında, buna bağlı kalarak değiştirmeden burayı endüstriyel bir dönüşüm müzesi haline getirdi. Şu ana kadar 600 bin ziyaretçimiz oldu. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. Günlük 450-500 kişi müzemizi ziyaret ediyor. SEKA Kağıt Müzesi'ne gelen ziyaretçilerimiz, teknolojik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayileşme adımını yaşıyorlar. Gerçekten buraya geldiklerinde kağıdın yapım serüvenini yaşıyorlar." diye konuştu.

Saban, ziyaretçilerin kağıdın fabrikaya gelişinden kağıdın üretilmesine kadar birçok aşamayı müzede görebileceğini vurgulayarak, "Müzemiz, kağıt fabrikasından dönüştürülen bir endüstriyel müze olduğu için o döneme ait ilk makine örneklerini görebilecekler. Biz buna sanayi 2.0 diyoruz çünkü bu makineler, genç cumhuriyetin ilk sanayi hamlelerinden birini oluşturuyor." dedi.

Kaynak: AA

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